Назван источник незаменимой для организма аминокислоты Диетолог Беляева посоветовала есть орехи для восполнения метионина

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Незаменимая для организма аминокислота метионин содержится в орехах, мясе, пармезане и сваренных вкрутую яйцах, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Эльвира Беляева. По словам специалиста, восполнить запасы метионина можно с помощью йогуртов без добавок, фасоли, семян кунжута, тыквы и подсолнечника, сообщает «Москва 24».

Хорошим источником являются орехи, особенно бразильские, кешью и фисташки. Много метионина в говядине, ягнятине, индейке, курице, свинине. Также она есть в пармезане и сваренных вкрутую яйцах, — объяснила диетолог.

Врач уточнила, что метионин не вырабатывается в организме самостоятельно, а содержится в продуктах. Недостаток этой аминокислоты негативно сказывается на состоянии человека. По словам Беляевой, метионин борется с вредными бактериями, защищает клетки от разрушения, очищает организм от токсинов и тяжелых металлов. Диетолог отметила, что его недостаток может привести к аллергии, развитию атеросклероза, выпадению волос и отекам.

Также при недостатке метионина начинаются проблемы с циклом сна и бодрствования. А при остром дефиците возникают тяжелые нарушения в психике, — добавила специалист.

Диетолог Елена Соломатина ранее порекомендовала пожилым людям включить в рацион морковь. Употреблять овощ можно в сыром виде для иммунной системы и после термической обработки для лучшего усваивания бета-каротина.