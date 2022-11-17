Названы снижающие тестостерон у мужчин продукты Диетолог Кононенко: на уровень тестостерона может влиять употребление некоторые видов круп и орехов

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Некоторые виды круп, орехов и растительных масел способны снижать уровень тестостерона у мужчин, рассказала «Москве 24» врач — диетолог-нутрициолог Инна Кононенко. Так, например, в гречке, белом длиннозерном рисе, овсе, перловке и ржаной крупе содержится много бета-ситостерола, который снижает активность 5-альфа-редуктазы. Это фермент, ускоряющий реакцию превращения тестостерона в его биологически активную форму — дигидротестостерон, пояснила специалист.

Кроме того, бета-ситостерола много в орехах: грецких, кедровых, бразильских, кешью, фисташках, фундуке, миндале, кунжуте и макадамии, — сказала Кононенко.

Кроме этого, диетолог советует сократить употребление растительных масел с высоким содержанием бета-ситостерола — подсолнечного, оливкового, кукурузного, льняного, кунжутного и тыквенного. Также, по ее словам, этого вещество в большом количестве находится в укропе, семечках, облепихе, кукурузе, авокадо и в бобовых культурах.

Кононенко подчеркнула: ограничить употребление этих продуктов стоит только при низком тестостероне. Чтобы узнать его уровень, необходимо сдать анализ крови.

Врач-уролог Сергей Громов ранее заявил, что российским мужчинам для поддержания здоровья необходимо отказаться от алкоголя, табака и «вездесущего сахара». По его словам, сладкая добавка присутствует абсолютно везде, что провоцирует ожирение и развитие сахарного диабета второго типа.