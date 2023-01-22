Названы снижающие риск деменции привычки Невролог Щербакова: обучение и познание нового могут помочь предотвратить деменцию

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Невролог Татьяна Щербакова рассказала агентству ПРАЙМ, что постоянное обучение и познание нового могут способствовать предотвращению деменции или снижению ее развития. Эксперт добавила, что в профилактике деменции могут также помочь регулярная физическая активность и социализация. Она призвала регулярно обследоваться и следить за общим состоянием тела.

Ряд исследований показали, что регулярная физическая активность не только снижает риск развития деменции, но и замедляет ее прогрессирование при уже развившемся состоянии. К профилактическим факторам также относятся поддержание нормальной массы тела и достаточный сон, ― сказала Щербакова.

Специалист отметила, что запущенная форма депрессии также может привести к развитию деменции. По ее словам, развитие стрессоустойчивости способствует в борьбе против развития деменции.

Диетолог Светлана Бронникова ранее рассказала, что россиянам зимой не хватает витамина D, уровень которого резко падает из-за снижения солнечной активности. Эксперт добавила, что жителям России не хватает и других витаминов, дефицит которых также испытывают жители северной части Европы. Она пояснила, что речь идет о витаминах А и С, витаминах группы B, никотиновой кислоте.