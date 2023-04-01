Названы смертельные последствия невылеченного сифилиса Дерматолог Махнева: невылеченный сифилис грозит тяжелыми болезнями мозга, легких и почек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Невылеченный сифилис может стать причиной тяжелых поражений мозга, печени, почек и легких, заявила главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Минздрава Подмосковья Наталья Махнева в разговоре с NEWS.ru. По ее словам, инфекция может начать разрушать организм спустя несколько лет после заражения.

Спустя несколько лет, порой десятки лет после заражения сифилисом у людей, которые не лечились или плохо лечились, на коже и внутренних органах появляются уплотнения в виде узлов (сифилиды), процесс завершения которых сопровождается рубцовыми изменениями. При третичной форме сифилиса возникают заболевания внутренних органов — печени, легких, почек, мозга, — сказала Махнева.

Медик добавила, что поражения спинного и головного мозга обычно сопровождаются тяжелыми страданиями и влекут за собой смерть.

Махнева также рассказала, что ранним симптомом сифилиса является образование на коже язвы с плотными краями, превращающейся в шанкр. По ее словам, такие воспаления образуются в конце третьей недели после заражения. При этом иногда твердый шанкр остается незамеченным, когда язвы возникают в недоступных для осмотра местах.