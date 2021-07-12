Названы «смертельные» особенности дробовика пермского стрелка

Атаковавший Пермский государственный университет стрелок использовал турецкое помповое ружье Huglu Atrox 12-го калибра, которое отличается высокой поражающей способностью при ведении огня по нескольким целям. Об этом в интервью «ПолитЭксперту» сообщил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

По словам эксперта, у этого оружия очень большой разлёт дроби, в результате чего оно может нанести катастрофический урон.

Самая страшная особенность этого ружья — возможность массового поражения целей. Разлёт дроби настолько огромен, что, если стрелять с расстояния около 10 метров, перекрывается вся площадь средней аудитории. Пучковая направленность движущихся на огромной скорости элементов позволяет нанести катастрофический урон, — сообщил Баранец.

Нападение 18-летнего студента первого курса Тимура Бекмансурова на учащихся вуза произошло утром 20 сентября. По данным Федерального центра медицины катастроф, в результате инцидента погибли шесть человек, ещё более 20 пострадали.

Сейчас Бекмансуров находится в тяжёлом состоянии в больнице: он получил ранение грудной клетки и ног, также у него выявлено поражение кишечника и печени.

Преступление нападавший объяснил тем, что ему «нравится причинять людям боль». Об этом он написал в своём послании, которое было заранее опубликовано в соцсетях.

21 сентября в Прикамье объявлено днём траура по погибшим.