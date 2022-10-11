Названы смертельно опасные способы похудения Диетолог Ковальков: мочегонные средства для похудения смертельно опасны

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Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что употребление мочегонных и слабительных средств для того, чтобы снизить вес, может привести к летальному исходу. Эксперт пояснил, что до 30% населения страдают от хронической почечной недостаточности, но не знают об этом. Врач добавил, что для выявления недуга необходимо сдать дорогостоящие анализы, пишет URA.RU.

Поэтому люди ходят с незнаниями, начинают стимулировать почки мочегонными средствами. И на этом фоне можно умереть, — поделился Ковальков.

Он отметил, что мочегонные средства никак не способствуют похудению, так как это невозможно в рамках анатомического строения тела человека. По его словам, в организме попросту нет соединения между жировой тканью и кишечником, или сосуда между подкожно-жировой клетчаткой и мочевым пузырем.

Отоларинголог Владимир Зайцев ранее заявил, что шум в ушах может быть вызван такими причинами как воспаление слухового нерва, кондуктивная тугоухость и перепады давления. Эксперт пояснил, что шум в ушах — тинитус, встречается часто и при воспалении слухового нерва человек слышит шум на средних или низких частотах. По его словам, пациент может также испытывать дискомфорт из-за серной пробки, которая доставляет неудобство в виде гула.