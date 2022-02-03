Названы случаи, при которых пенсионеры освобождаются от выплат за капремонт

В рамках защиты определённых категорий граждан страны, правительство разработало ряд социальных льгот для людей пенсионного возраста, способных освободить их от взноса за капремонт. Существуют три случая, когда граждане преклонного возраста могут избавиться от платежей за капремонт дома, сообщает портал «Слово и Дело».

В первую очередь необходимо узнать статус дома или земельного участка. Если строение признано аварийным, либо дом стоит располагается на земельном участке, переданном во владение государству, пенсионеры освобождаются от взносов. Также внесение предоплаты за капремонт исключается для жильцов тех домов, которые включены в проект по реновации с дальнейшим переселением граждан.

Отмечается, что дома с менее чем четырьмя квартирами не являются объектами программы капремонта, и в этом случае, плату вносить также не придётся.

Жители новостроек первое время также освобождены от взносов за капремонт, а временной промежуток варьируется в зависимости от региона проживания.

Также необходимо выявить какие льготы положены пенсионерам исходя из возраста и физических данных.

Таким образом, полностью от выплат за капремонт освобождаются граждане пенсионного возраста, проживающие одни либо с неработающими пенсионерами или инвалидами I и II групп.

Гражданам, достигшим возраста 70 лет полагается 50-процентная скидка при взносе за капремонт, а достигшим 80 лет — 100 процентов. Сумма скидки основывается на стандарте жилплощади и регионе, в котором проживают пенсионеры.

Льготы также полагаются ряду пенсионеров с определёнными личными достижениями — ветеранам труда, почётными донорам, владельцам медалей «защитник столицы» и «блокадник», военным пенсионерам, ликвидаторам чернобыльской аварии и другим.

Ранее в Пенсионном фонде (ПФР) сообщили, что пенсионеры получат проиндексированные пенсии на 8,6% с 3 февраля 2022 года. В ведомстве отметили, что выплаты будут осуществляться по обычному графику и придут автоматически.