Названы случаи, когда вакцина от менингококка не сработает Иммунолог Волчков предупредил, что при высоких дозах патогена вакцина от менингококка не сработает

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Вакцина от менингококка может не сработать при высоких дозах патогена, полученных от носителя, даже если человек только недавно привился, предупредил руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. В разговоре с «Газетой.Ru» он посоветовал внимательно следить за своим состоянием и быть осторожными, чтобы не заразиться.

Менингококковая вакцина — средство превентивное, и если человек получает от носителя высокие дозы патогена, то она не сработает. Поэтому даже недавно вакцинировавшимся стоит поберечься, — пояснил специалист.

По словам иммунолога, также может произойти несовпадение по штамму. Он пояснил, что у бактерий менингококка есть различные штаммы, которые в некоторых случаях вызывают менингит — смертельно опасное заболевание оболочки головного мозга. Иногда даже при совпадении вакцина может не сработать, уточнил Волчков.

Иммунолог подчеркнул, что в детский календарь прививок менингококковая вакцина не входит. В связи с этим иммунитета к инфекции в России нет. При этом в естественной среде могли образоваться антитела у тех, кто сталкивался с инфекционным заболеванием, заключил специалист.

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