Названы случаи, когда можно отказать в чаевых

Вне зависимости от степени профессионализма работника сферы услуг клиент должен сам решать, насколько щедро его отблагодарить. Обычно размер чаевых составляет 10% от суммы заказа, однако в случае плохого обслуживания в вознаграждении стоит отказать, сообщает «Москва 24».

По мнению преподавателя по этикету и элегантности Анастасии Переваловой, от чаевых следует воздержаться, если есть обоснованные претензии к качеству сервиса, например, в ресторане или в салоне красоты. Она также советует не затаивать обиду, а обязательно озвучивать свою претензию. Возможно, это повлияет на уровень обслуживания в заведении в будущем.

Как рассказала изданию психолог-психотерапевт Олеся Маряева, не все люди готовы безболезненно потратить деньги сверх стоимости услуги, даже если они были оказаны качественно. И за это не стоит себя упрекать, считает эксперт.

Чаевые — это прежде всего добровольное вознаграждение. Вы уже заплатили за услугу, остальное — на ваше усмотрение. А раз решать только вам, то никто не вправе указывать, когда и в какой сумме это делать, — подчеркнула она.

Психолог добавила, что основной критерий в вопросе чаевых — желание и возможности человека.

С 1 января 2021 года в России действуют новые правила, направленные на защиту прав потребителей услуг общественного питания. Одно из самых важных нововведений касается цен на услуги в ресторанах и кафе. Согласно правилам, цена должна определяться стоимостью продукции, указанной в меню. Любые платежи, не касающиеся стоимости заказанных блюд и услуг, теперь запрещено добавлять в заказ. К ним относятся комиссии, чаевые, доплаты и т. д.