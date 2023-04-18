Названы случаи, когда коммунальщики могут принудительно посетить квартиру Депутат ГД Чаплин напомнил о праве на неприкосновенность жилища при допуске коммунальщиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянин имеет право отказать коммунальщикам в допуске в квартиру, так как у каждого гражданина есть право на неприкосновенность жилища, напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин. В беседе с LIFE.ru парламентарий уточнил, что визит должен быть согласован с владельцем помещения. Коммунальщики имеют право принудительно пройти в квартиру только в тех случаях, когда хозяин предупрежден за две недели.

Никто не имеет права входить в квартиру без разрешения. Если речь идет о проверках, то такой визит обязательно должен быть согласован, форма согласования не имеет значения — будь то звонок по телефону или персональное уведомление. Закон требует, чтобы собственник содержал свою недвижимость так, чтобы не было вреда общему имуществу и третьим лицам, — рассказал Чаплин.

Все визиты сотрудников коммунальных служб должны проводиться не чаще одного раза в три месяца, если необходима проверка, а ремонт общедомового имущества может проводиться по мере необходимости. Любое помещение коммунальщиков должно быть оформлено актом осмотра. При этом коммунальщики имеют право проверять только то оборудование, которое заявлено в запросе.

При аварийной ситуации сотрудники должны предоставить жильцу свои документы и уведомить о причине визита. В случае отказа они имеют право пригласить участкового для оформления акта недопуска.

Управляющий юридической компании Петр Гусятников отметил, что жильцам может грозить штраф до двух тысяч рублей при отказе пустить в квартиру представителя газовой службы. При этом эксперт подчеркнул, что управляющая компания может уведомлять о проведении плановых работ любым удобным ей способом. Гусятников советует не только проверять удостоверения коммунальщиков, но и звонить в организацию, представителем которой является визитер, чтобы защититься от мошенников.

Ранее стало известно, что в России могут в два-три раза увеличиться штрафы за незаконное использование газовых баллонов. В настоящее время в случае угрозы жизни и здоровью для граждан предусмотрены максимальные штрафы в размере до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 400 тысяч рублей.