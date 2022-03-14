Названы симптомы у кошек, требующие осмотра ветеринара

Кошку должен осмотреть ветеринар, если она стала вялой, начала отказываться от еды, у неё возник понос или рвота, сообщила руководительница отдела пристройства adoption-центра «Муркоша» Ольга Васина изданию РИАМО. Также она отметила как тревожные симптомы стремление животного к уединению и вокализацию.

В любом случае, обращаться к ветеринару стоит ежегодно независимо от её поведения, считает Васина.

Независимо от характера каждая кошка должна ежегодно проходить клинический осмотр у ветеринара, что поможет держать здоровье кошки под контролем и на ранней стадии предотвратить развитие заболевания, — сказала она.

Васина добавила, что питомец может отказываться от еды из-за неподходящего корма, тогда нужно проверить, будет ли он есть другой. Если всё равно нет — нужно обратиться к ветеринару.

Ранее специалист по физиологии домашних животных Ангелина Сиротина рассказала, что делать хозяевам питомцев, если в РФ перестанут поставлять импортные корма для животных. Она считает, что количество жира и белка в старом и новом кормах должно быть одинаковым, так у животного не будет проблем с перевариванием.

В свою очередь в Госдуме попросили ФАС и Генпрокуратуру проверить обоснованность высоких цен на корма для животных. Первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что ему поступило большое количество сообщений от обеспокоенных граждан. По его словам, импорт кормов в РФ не снизился, поэтому есть вероятность необоснованного подорожания.