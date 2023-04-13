Названы симптомы тромбозов у детей Невролог Рассказчикова: длительная головная боль у ребенка может указывать на тромбоз

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Невролог Ирина Рассказчикова рассказала «Известиям», что интенсивно нарастающая головная боль со рвотой или без нее, отек диска зрительного нерва, изменения психического состояния, а также ухудшение зрения могут говорить о наличии у детей церебрального венозного тромбоза. По словам эксперта, данный тип инсультов сложнее диагностировать. Она пояснила, что при таком диагнозе происходит частичная или полная закупорка кровотока в венозной системе головного мозга.

Симптомы включают. Нередко возникает неврологический дефицит: гемипарезы, гемианестезия, нарушение речи и судороги. Родителям следует обратить внимание, если у ребенка длительная, упорная, необычная головная боль, — сказала Рассказчикова.

Специалист подчеркнула, что пациентам назначается антикоагулянтная терапия, которая продолжается в течение трех — шести месяцев. При этом она отметила, что из-за особенностей ЦВТ детям не требуется медицинская реабилитация.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.