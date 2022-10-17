Названы симптомы развития гастрита на фоне стресса Врач Савченко заявила, что нервные переживания могут привести к гастриту из-за стресса

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Главный врач лаборатории «ЛабКвест» Светлана Савченко рассказала «Известиям», что нервные ситуации, с которыми сталкивается каждый современный человек, могут стать причиной стресс-индуцированного гастрита. По словам эксперта, в зоне риска могут оказаться люди любого возраста. Основными симптомами такого гастрита являются боль в животе и постоянный дискомфорт, тошнота и рвота, потеря аппетита и головная боль.

Стресс-индуцированный гастрит, также известный как функциональная диспепсия или неязвенная диспепсия, вызывается психоэмоциональными проблемами, стрессом, беспокойством и нервозностью, — рассказала Савченко.

Специалист для лечения порекомендовала прежде всего устранить раздражители, которые вызывают симптомы. Для этого, по словам Савченко, нужно будет отказаться от просмотра телевизора и чтения новостных каналов в социальных сетях.

Врач-диетолог Дарья Русакова ранее заявила, что травяные чаи, цитрусовые, бурый рис, шпинат, бананы, бобовые и творог способствуют правильной работе нервной системы, а также снижают уровень стресса. Эксперт пояснила, что часть этих продуктов нормализует уровень кортизола, «успокаивая» нервную систему, а магний оказывает «эффект анти-стресс». Врач также указала на важность потребления продуктов, которые способствуют высвобождению серотонина.