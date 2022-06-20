Названы симптомы опасных заболеваний у грудничков Педиатр Фаткулина назвала симптомы опасных заболеваний у грудничков

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Выпяченный пупок у грудных детей может быть признаком пупочной грыжи или слабого пупочного кольца, рассказала педиатр Валерия Фаткулина. Она уточнила в беседе с Lenta.ru, что в некоторых случаях у ребенка выпячивается пупок только во время кашля или плача, то есть тогда, когда он напрягается. Также одним из симптомов опасного заболевания может быть болезненная желтушность кожи.

Обычно к двум-трем неделям жизни ребенка желтушность кожных покровов уменьшается, так как он получает материнское молоко и активный полураспад желчного пигмента билирубина прекращается. Также стоит отметить, что молозиво обладает слабительным эффектом, а при желтухе билирубин покидает организм как раз с калом и мочой, — пояснила Фаткулина.

Еще одним тревожным симптомом является высовывание языка у ребенка. Педиатр считает, что это может говорить о патологии эндокринной железы: например, о врожденном гипотиреозе, который характеризуется недостаточным выбросом гормонов. Фаткулина добавила, что слишком редкое и обильное мочеиспускание у грудного ребенка может быть признаком заболевания мочеиспускательной системы. К числу других опасных симптомов педиатр отнесла частый плач без причины, срыгивание еды, а также бледность и синюшность носогубного треугольника.

Ранее педиатр Ирина Добрецова заявила, что отказ от прививок может обернуться в будущем для ребёнка онкологией, бесплодием и смертью. Прививка помогает организму ребёнка сформировать иммунитет.