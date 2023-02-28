Названы симптомы нехватки витамина D Терапевт Савельева: ломкость ногтей и волос может говорить о нехватке витамина D

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Врач-терапевт Олеся Савельева рассказала «Известиям», что признаками недостатка витамина D могут стать усталость, депрессия, слабый иммунитет, увеличение веса, повышенная ломкость ногтей и волос. Эксперт пояснила, что витамин D — это незаменимый жирорастворимый секостероид, который отвечает за поддержание иммунной системы и необходим для работы сердечно-сосудистой системы и функционирования щитовидной железы. По ее словам, солнечный свет должен воздействовать ежедневно на открытые участки кожи в течение 15–30 минут.

Усталость, депрессия, слабый иммунитет, увеличение веса, повышенная ломкость ногтей и волос, чрезмерная потливость, мышечная слабость, нарушение сна, быстрая утомляемость, частая смена настроения — всё это признаки недостатка этого витамина, — сказала Савельева.

Специалист добавила, что богатым источником витамина D являются молочные продукты, грибы, жирная рыба, говяжья печень, яичные желтки. Она предупредила, что принимать витамин D можно только после консультации врача.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.