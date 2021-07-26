Названы симптомы COVID, при которых снижается интеллект

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший адвокат стритрейсера Мары Багдасарян Давид Кемулария в разговоре с NEWS.ru обвинил государство в недостаточных мерах по борьбе с нарушениями на дороге. По его словам, это приводит к появлению большого количества штрафов у популярных блогеров.

Я считаю, что виновато здесь государство, потому что своевременно не принимаются меры. А когда меры не принимаются, у людей появляется чувство безнаказанности. Этот вопрос очень чувствительный, его надо регулировать. Потому...