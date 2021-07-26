Названы симптомы COVID, при которых снижается интеллект
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
17:42, 26 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Высокая температура, слабость и общий упадок сил при достаточно лёгком течении коронавируса могут свидетельствовать о будущем ухудшении умственных способностей. Об этом Пятому каналу рассказала доктор психологических наук, доцент факультета психологии СПбГУ Оксана Защиринская.
Специалист отметила, что у таких пациентов в дальнейшем отмечалось снижение когнитивных процессов.
По словам психолога, помимо физического недомогания такие пациенты во время болезни жаловались на ощущение полной эмоциональной истощённости, нежелание с кем-либо контактировать. Наоборот, им хотелось замкнуться, удалиться и беречь свои силы, а после выздоровления у многих наблюдалась сильная рассеянность и забывчивость.
Это проявлялось в забывчивости, путанице, когнитивных застреваниях, когда человек не мог вовремя сообразить, переключиться, что-то вспомнить. Люди даже слова начинали забывать, возникало такое ощущение, что мозг буксует, — пояснила Защиринская.
Ранее британский медицинский журнал The Lancet опубликовал исследование, подтверждающее падение уровня умственных способностей у людей после перенесённого коронавируса. Выяснилось, что сильнее всего от COVID-19 пострадали те, кто был подключён к ИВЛ из-за тяжёлого течения болезни.