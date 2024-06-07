Названы шесть вещей, которые помогут туристам в походе и на пикнике Дирекция особо охраняемых территорий: в поход стоит взять многоразовую бутылку

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Собираясь отдохнуть в лесу, стоит заменить одноразовые вещи на многоразовые, чтобы уменьшить количество приносимого мусора, заявили в беседе с «МК в Ленобласти» представители Дирекции особо охраняемых территорий Ленинградской области. По их словам, первой в список вещей туристам стоит включить пластиковую или металлическую бутылку с креплениями для рюкзака или большой бурдюк.

А для хранения и транспортировки более солидных объемов воды можно прикупить бурдюк — плотный непроницаемый мешок с завинчивающейся крышечкой. Человечество пользуется бурдюками на протяжении тысячелетий, только современные — очень удобные и куда эстетичнее пятилитровой канистры из супермаркета, — заявили эксперты.

На втором месте в этом перечне может оказаться набор многоразовых мешочков для фасовки фруктов и овощей, подчеркнули специалисты. Кроме того, многие походники используют горелку вместо костра, которая может быть с пьезо­поджигом или без, с цанговым креплением баллона или резьбой. По словам экспертов, она станет третьей полезной вещью, однако при ее применении важно помнить о своевременном выключении устройства, чтобы не устроить пожар.

На четвертом месте расположились гермомешки разного объема вместо пакетов, так как в них можно сложить не только мокрые вещи, но и продукты питания. Пятым приспособлением в списке для туристов станет качественный дожде­вик. По словам специалистов, он, в отличие от тонкого одноразового, не рвется, зацепившись за ветки кустов. Замыкает перечень компрессионный мешок, в который можно положить спальники, а после значительно уменьшить в объеме при сильном затягивании лямок.

Психолог Денис Хакимов ранее посоветовал заранее составить план отдыха на летний период. Он также порекомендовал сосредоточить внимание на определенной деятельности и стараться придерживаться графика.