Названы шансы угодить в больницу с коронавирусом среди непривитых

Люди, не сделавшие прививку от коронавируса, имеют в 29 раз больше шансов попасть в больницу с инфекцией по сравнению с полностью привитыми. Такие выводы содержатся в отчёте центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

В CDC отметили , что у непривитых людей также в пять раз больше шансов заразиться коронавирусом, чем у тех, кто вакцинировался.

Свои выводы американские учёные сделали после анализа эпидемиологических данных за период с мая по июль 2021 года в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния). Там за три месяца выявили 43 127 случаев заражения смертоносной инфекцией. Среди заразившихся оказались 30 801 (71,4%) не привитых, 10 895 (25,3%) —вакцинированных полностью, и 1431 человек (3,3%) — вакцинированных частично.

Ранее стало известно, что Минздрав России обновил временные рекомендации о том, как должна проводиться вакцинация от коронавируса. Новую версию направили в регионы. Теперь для вакцинации пожилых и ревакцинации рекомендован «Спутник Лайт». С ними нужно также вести индивидуальную работу. Для пациентов с ВИЧ-инфекцией рекомендуется «Гам-КОВИД-Вак».