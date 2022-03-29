Названы сферы, страдающие от нехватки специалистов

Медицинская и IT-сферы страдают от острой нехватки специалистов, сообщил основатель сервиса автоматизации рекрутинга FriendWork Александр Красс. Он отметил, что работодатели сейчас обращают всё меньше внимания на диплом об образовании и всё больше на уровень технической компетенции сотрудника и его релевантный опыт работы, пишет Daily Moscow.

Много открытых вакансий в области Big Data, Digital-трансформаций бизнес-процессов. Часто наниматели готовы платить значительно больше средней зарплаты по рынку, если сотрудник обладает действительно уникальными навыками и компетенциями. Средний доход специалистов в этих сегментах — 120 тысяч руб. в месяц, — заверил Красс.

Он отметил, что работодатели в медицинской сфере повышают зарплаты сотрудникам, чтобы удержать их на рабочем месте. По данным портала SuperJob, в 2021 году зарплаты врачей в среднем увеличились на 12%, а медицинского персонала среднего и младшего звена — на 14%. При этом количество вакансий в медучреждениях увеличилось в 1,7 раза.

Ранее количество вакансий в России сократилось в среднем на 11 процентных пунктов. При этом в некоторых отраслях число предложений о работе выросло. Это относится к сельскому хозяйству, добыче ресурсов, промышленности и ретейлу.