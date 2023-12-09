Названы сферы с переизбытком специалистов Экономист Смирнов: в России слишком много соцработников и статистиков

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В России отмечается переизбыток кадров в сферах социальных служб и статистики, заявил радиостанции «Говорит Москва» экономист Сергей Смирнов. Специалист усомнился в том, нужны ли российским ведомствам люди, которые занимаются сбором, анализом и интерпретацией количественных данных

Статистиков, наверное, некоторый переизбыток. Нужны ли нашим ведомствам такие штаты? Дальше — работники социальных служб, которые раньше сидели в социальных департаментах, отделах в той же Москве, когда все объединили. Но вот, скажем, инженер, он сидит управленцем, а где-то чего-то сокращают, но у него есть ручные навыки. Автосервис! И он будет нарасхват, — отметил эксперт.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в бухгалтерском учете есть потенциал для наращивания производительности труда. По его словам, излишне частая смена положений в сфере требует постоянной перенастройки систем, которая трудоустраивает тысячи бухгалтеров по стране. При этом он усомнился в том, насколько это производительно.

В то же время экс-министр труда РФ Сергей Калашников отметил, что повысить производительность труда в России поможет переход на почасовую оплату. Он подчеркнул, что это единственный способ поднять производительность труда, по его словам сотрудники «будут хорошо работать, если платить».