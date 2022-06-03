Названы семена, которые можно высадить на балконе в июне Садовод Рыкалина заявила, что на балконе в июне можно высадить огурцы, томаты и редис

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

На балконах квартир в июне можно посадить семена огурцов, редиса и даже томатов, так как определенные сорта этих культур могут расти в стесненных условиях, заявила садовод Марина Рыкалина. Она также добавила в беседе с изданием «Слово и Дело», что россияне могут вырастить различную зелень и салаты.

Прекрасно вырастут огурцы. Тем более что сейчас есть гибриды, которые специально выводились селекционерами для выращивания в стесненных условиях. Вырастет редис. Но, соответственно, нужно тоже выбирать гибриды, которые предназначены для выращивания в жару. Естественно, вырастут и зелень, и салаты. Можно даже попробовать томат, но урожай будет в сентябре, — отметила Рыкалина.

Она уточнила, что россиянам следует уделить особое внимание земле для рассады. По ее словам, в покупном грунте нередко содержатся минеральные удобрения, полезные для растений. Однако Рыкалина подчеркнула, что лучше купить обычную землю и самостоятельно приготовить смесь, которая сможет заменить достаточно вредную для здоровья «химию».

Можно взять чуть-чуть земли с луга или из смешанного леса, и на такой смеси уже вырастет неплохой урожай. Также можно купить качественный биогумус и добавить туда же. Кроме того, сейчас есть различные органические удобрения, которые можно использовать, — резюмировала садовод.

Ранее председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов заявил: чтобы уберечь рассаду от ночных заморозков, можно накрыть свои растения пустой пятилитровой бутылкой с отрезанным дном или аквариумом. По его словам, флору можно укрыть специальным материалом. Он очень легкий, поэтому специальных конструкций не понадобится.