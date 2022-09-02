Названы семь признаков скорых проблем со здоровьем Диетолог Тихомирова: быстрое похудение может быть симптом омонкологического заболевания

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Стремительное изменение веса, как в большую, так и в меньшую стороны, могут говорить о значительных проблемах со здоровьем человека. Об этом предупредила в беседе с агентством ПРАЙМ врач-терапевт-диетолог Елена Тихомирова. По ее словам, речь может идти о туберкулезе, сахарном диабете и онкологии.

Врач отметила, что резкое похудение может говорить о туберкулезе, тиреотоксикзе или онкологическом заболевании. В этой связи следует немедленно обратиться к врачу. Потеря аппетита и тошнота означают системную интоксикацию. В подобной ситуации необходимо пройти обследование.

Быстрый набор веса, в свою очередь, ведет к болезням, возникающим из-за избыточного питания, что не меее опасно для здоровья. В частности, лишний вес и постоянная жажда могут быть признаками сахарного диабета. Если при быстром наборе веса немеют ноги, это является свидетельством хронического сужения артерий. А если при этом возникает наблюдается изменение поведения и человек теряет сохнание, речь может идти о рассеянном склерозе или опухоли головного мозга.

Ранее врач-терапевт Елена Кудряшова рассказала, что выпирающий живот появляется не только из-за лишнего веса, он может сигнализировать об опущении внутренних органов, гиперлордозе, диабете или поликистозе, а также об образовании доброкачественной или злокачественной опухоли. В этих случаях изнурительные тренировки не помогут справиться с проблемой.