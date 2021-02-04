Названы семь главных ошибок при приготовлении блюд домашней кухни

Американские СМИ назвали семь основных ошибок, которые люди допускают при приготовлении блюд домашней кухни.
Как
Вторая ошибка — слишком полная сковорода во время жарки. Лежащие друг на друге продукты начнут тушиться и мокнуть и никогда не образуют румяной корочки.
Третий просчёт касается варки макарон и малого количества соли. Паста впитывает в себя воду. Чтобы получить интенсивный вкус блюда, его надо хорошо посолить.
Четвёртая ошибка — использование старых специй. Травы со временем теряют свой аромат и могут испортить вкус блюда.
Пятое упущение — тупые ножи. Ими трудно работать и, как ни парадоксально, легко порезаться. Тщательно заточенный нож поможет сэкономить силы и здоровье.
Шестая оплошность — отсутствие на кухне пищевого термометра. Автор материала уверяет, что использование этого прибора — единственная возможность качественно приготовить мясо и рыбу.
И седьмая ошибка — не пробовать блюдо во время готовки, а значит, не скорректировать нюансы, не довести до вкуса и получить в финале не самый лучший вариант.
Ранее NEWS.ru писал, что диетолог опроверг миф о вреде еды перед сном.