Названы семь главных ошибок при приготовлении блюд домашней кухни

https://static.news.ru/photo/ba0c70f6-6198-11ea-856f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американские СМИ назвали семь основных ошибок, которые люди допускают при приготовлении блюд домашней кухни.

Как утверждают авторы журнала Real Simple, первая ошибка начинающего готовить — не дочитать до конца рецепты блюд, которые ты намерен сотворить. В издании отмечают, что залогом успеха являются внимательное знакомство с инструкцией и тщательная подготовка ингредиентов.

Вторая ошибка — слишком полная сковорода во время жарки. Лежащие друг на друге продукты начнут тушиться и мокнуть и никогда не образуют румяной корочки.

Третий просчёт касается варки макарон и малого количества соли. Паста впитывает в себя воду. Чтобы получить интенсивный вкус блюда, его надо хорошо посолить.

Четвёртая ошибка — использование старых специй. Травы со временем теряют свой аромат и могут испортить вкус блюда.

Пятое упущение — тупые ножи. Ими трудно работать и, как ни парадоксально, легко порезаться. Тщательно заточенный нож поможет сэкономить силы и здоровье.

Шестая оплошность — отсутствие на кухне пищевого термометра. Автор материала уверяет, что использование этого прибора — единственная возможность качественно приготовить мясо и рыбу.

И седьмая ошибка — не пробовать блюдо во время готовки, а значит, не скорректировать нюансы, не довести до вкуса и получить в финале не самый лучший вариант.

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