Названы самые желанные за рубежом российские истребители и вертолеты Герой России Липовой: больше всего за рубежом хотят купить Ка-52 и Су-35С

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СУ-35 ВКС России

Герой России генерал-майор авиации, Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что «самыми желанными» истребителями и вертолетами РФ за рубежом являются Су-35С и Ка-52 соответственно. По его словам, иностранные партнеры также присматриваются к системам ЗРК С-400 и «Панцирь».

Не исключу, что самыми желанными для зарубежных партнеров стали истребитель Су-35С и ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор». Предположу, что среди средств ЗРК чаще всего интересуются С-400 и «Панцирями». Всех характеристик мы, подчеркну, никогда не узнаем, так как все подобные документы засекречены, как и реальные технические параметры. Но если ими так активно интересуются за рубежом, значит, они превосходят западные аналоги, — подчеркнул Липовой.

Ранее стало известно, что создание первого опытного образца российского однодвигательного истребителя Checkmate возможно до конца 2025 года. Checkmate разработки компании «Сухой» (входит в ОАК) был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности и оснащен внутрифюзеляжным отсеком для средств поражения класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность». Истребитель способен поражать одновременно до шести целей.