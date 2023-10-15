Названы самые высокооплачиваемые вакансии в сфере пищевого производства Superjob: инженеру-технологу предлагают зарплату до 250 тысяч рублей в месяц в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средняя зарплата работников сферы пищевого производства в Москве составляет порядка 115 тысяч рублей, сообщает Superjob по итогам исследования предложений на столичном рынке труда. В то же время, по данным платформы, соискателям на должность инженера-технолога предлагают зарплату до 250 тысяч рублей в месяц.

Следующим в списке высокооплачиваемых должностей идет инженер-наладчик оборудования — в среднем такие специалисты зарабатывают около 115 тысяч рублей, однако есть компании, готовые платить сотрудникам 240 тысяч. Получать жалование в размере 110 тысяч смогут те, кто займет пост инженера-электрика или инженера контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА). Некоторые работодатели предлагают таким специалистам зарплату 200 тысяч рублей.

Средний возраст соискателей на должности в пищевой промышленности составляет от 33 до 49 лет. Россияне помоложе хотели бы занять позицию кондитера и фасовщика-укладчика. Более опытные жители страны рассчитывают на должность инженера-электрика и наладчика оборудования.

Ранее банк «Открытие» выяснил, что каждый третий россиянин желает занимать руководящую должность. В то же время, согласно результатам опроса, только 8% респондентов занимают управленческие посты.