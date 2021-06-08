Названы самые высокооплачиваемые вакансии в российских городах

https://static.news.ru/photo/67e00b84-6581-11ea-9314-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В июне самые высокооплачиваемые вакансии, предлагаемые работодателями Москвы и Санкт-Петербурга, связаны с IT-отраслью. В то же время, в Воронеже, Краснодаре и Красноярске в пятёрку самых высокооплачиваемых вакансий входят позиции врачей. Данные исследования центра SuperJob приводит РИА Новости.

Сообщается, что в Москве и Санкт-Петербурге в июне самые дорогие вакансии предлагаются преимущественно для разработчиков. Так, IT-архитектор может рассчитывать на московскую зарплату в размере 300 тысяч рублей. При этом соискатель должен иметь опыт работы по профилю не менее 6 лет.

В то же время, в Санкт-Петербурге DevOps-инженер в режиме удалённой работы может получать 250 тысяч рублей в месяц.

Самая дорогая вакансия Волгограда — водитель-экспедитор категории «Е» с зарплатой 130 тысяч рублей. В Воронеже PHP/Laravel-разработчику предлагают 150–180 тысяч рублей. Там же врач-рентгенолог может получать от 90 тысяч рублей.

В Екатеринбурге предпочтение отдаётся строителям: руководителю проекта в стройфирме готовы платить от 120 до 150 тысяч рублей в месяц. В Казани самая дорогая вакансия — менеджер по развитию BIM-технологий с зарплатой от 150 тысяч рублей. В Краснодаре — разработчик-консультант «1С» с зарплатой от 120 тысяч рублей. В Красноярске, Новосибирске и Перми ведущему программисту «1С» готовы платить от 180, 180–200 и 140 тысяч рублей, соответственно.

При этом на четвёртом месте в топ-5 вакансий в Краснодаре врач-невролог с предполагаемой зарплатой от 90 тысяч рублей. В Красноярске на втором и третьем месте первой пятёрки — вакансии заместителя главного врача с зарплатой 147–150 тысяч рублей и врач — стоматолог-ортодонт с зарплатой от 100 тысяч рублей.

Ранее спецпредставитель президента РФ по цифровому развитию Дмитрий Песков рассказал, как зарабатывать 400 тысяч в месяц. По его словам, развитие карьеры в ближайшем будущем гарантируют самые выгодные профессии, связанные с четырьмя областями: работой с данными, логистикой, медициной и туризмом.