Названы самые высокооплачиваемые вакансии марта в России Сварщик и архитектор стали одними из самых высокооплачиваемых профессий марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сварщики в сборочном цехе завода

В число наиболее высокооплачиваемых вакансий от российских работодателей в марте попали электромеханик, сварщик и архитектор, следует из информации сервиса «Работа.ру». Этим специалистам предлагают зарплату от 250 до 300 тысяч рублей. Как передает ТАСС, также в подборку попали специалист по недвижимости, флорист и рентгенолог.

В Новокуйбышевске работодатели ищут сварщика, которому готовы платить до 300 тысяч рублей в месяц. В его обязанности, в частности, будет входить выполнение работ ручной дуговой сваркой с последующим контролем качества. Аналогичную сумму может получить главный архитектор в Казани. Он, помимо прочего, должен будет проводить градостроительный анализ земельных участков, а также заниматься эскизным проектированием объектов строительства и их разработкой.

Электромеханику в Петропавловске-Камчатском готовы платить до 250 тысяч рублей.

Специалист будет обеспечивать исправное состояние и безаварийную работу оборудования, инструктировать сотрудников, руководить бригадой электромонтеров и контролировать качество их работ, принимать участие в разработке мероприятий по повышению надежности технических средств, — передают журналисты описание вакансии.

Специалист по недвижимости в Краснодаре, исходя из предложенных условий, может заработать от 200 тысяч рублей. Флористу в Москве на условиях временного трудоустройства предлагают зарплату до 160 тысяч.

Ранее сервис подбора сотрудников «Авито Работа» перечислил самые подходящие вакансии для активных россиян. В топ-5 вошли специалисты по организации мероприятий, фитнес-тренеры, хореографы, риелторы и торговые представители.