Названы самые выгодные для новогоднего тура города на юге РФ

https://static.news.ru/photo/cea1df54-401a-11eb-b8bb-fa163e074e61_660.jpg Геленджик Фото: Evgenii Shabanov/Russian Look/Global Look Press

Спрос россиян на новогодние туры в Крым и Краснодарский край вырос на 29 и 22% соответственно. Дешевле всего можно провести праздники в Бахчисарае и Геленджике, где проживание обойдётся примерно в 1,4 тыс. рублей в сутки на троих.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследование онлайн-сервиса Tvil.ru. Отмечается, что самым дорогим новогодний отдых будет в Ялте, Севастополе и Сочи. Там за сутки придётся отдать около 3,5 тыс. рублей на троих без завтрака.

Другими популярными для новогоднего отдыха городами на юге страны также названы Феодосия, Алушта, Анапа, Красная Поляна, Судак и Евпатория.

Ранее NEWS.ru сообщал, что комендантский час в Турции, введённый с 31 декабря по 4 января 2021 года, не будет распространяться на иностранных туристов, заявили в Министерстве культуры и туризма республики. На ограничения во время новогодних праздников Анкара вынуждена пойти в связи с непрекращающимся ростом числа выявляемых случаев COVID-19.