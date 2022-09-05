Названы самые вредные соусы Диетолог Тихомирова заявила, что майонезные соусы считаются самыми вредными для человека

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Диетолог Елена Тихомирова заявила, что соусы, сделанные на основе майонеза, а именно «Сырный» и «1000 островов», считаются самыми вредными, так как они жирные и содержат большое количество соли. Она добавила, что можно сделать майонез менее вредным, если использовать в соусе легкий майонез, который был изготовлен с помощью добавления воды. По словам эксперта, такой продукт содержит в три раза меньше калорий, пишет URA.RU.

Майонез — это растительное масло, взбитое с желтком, и еще добавлена соль. Таким образом, майонез — это очень жирный соус, в котором содержится большое количество соли. Он калориен, он задерживает жидкость, — поделилась Тихомирова.

Специалист также рассказала, что хрен и горчица являются прекрасными соусами, так как содержат капсаицин, который улучшает капиллярное кровообращение и работу мозга.

Врач-педиатр высшей категории Марина Мамаева ранее рассказала, что детям следует прокалывать уши только в медицинских учреждениях, поскольку только врач может найти правильную точку, что сделает ношение сережек полезным для зрения. Эксперт пояснила, что постоянное массирование правильной точки на мочке уха улучшает зрение, поэтому ношение сережек может иметь пользу. Она порекомендовала прокалывать уши детям с 6–7 лет.