Названы самые вредные сочетания продуктов Диетолог Тихомирова назвала самые вредные сочетания продуктов

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Диетолог Елена Тихомирова заявила, что самыми вредными сочетаниями продуктов являются те, в которых преобладают жиры, углеводы и соль. Например, к числу вредных относятся плов и макароны. Эксперт пояснила, что все те сочетания продуктов, в результате которых образуется высококалорийная еда, способствуют развитию ожирения. Она добавила, что вслед за этим развиваются гипертония, сахарный диабет и другие заболевания, пишут «Известия».

Самыми вредными сочетаниями продуктов считаются те, в которых преобладают жиры, углеводы и соль. К ним относится: жареная картошка, плов и макароны. Такие сочетания продуктов приводят к лишнему весу и отечности, — рассказала Тихомирова.

Специалист при этом отметила, что желудочно-кишечный тракт человека способен переваривать абсолютно любую поступающую в организм пищу.

Кардиолог Андрей Кондрахин ранее заявил, что черноплодная рябина, хвощ и продукты, сделанные из них, снижают артериальное давление. Эксперт пояснил, что в рябине содержатся антоцианы — вещества с мощным противовоспалительным действием. Он добавил, что хвощ способствует снижению давления из-за мочегонных свойств. По его словам, людям с низким артериальным давлением эти растения не навредят. Врач отметил, что всё зависит от концентрации этих веществ в организме.