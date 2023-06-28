Названы самые вредные продукты для окрошки Диетолог Королева назвала колбасу одним из самых вредных продуктов для окрошки

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Окрошка

Одним из самых вредных продуктов для окрошки является колбаса, предупредила врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Это связано с тем, что в ней много вкусовых добавок, соли, глутамата натрия и других опасных для организма компонентов. В разговоре с «Москвой 24» она отметила, что также не стоит добавлять в блюдо покупной квас.

Самые вредные ингредиенты окрошки — это колбаса и квас, если он промышленного производства. Это далеко не самые полезные продукты. <...> В колбасе много вкусовых добавок, соли, есть глутамат натрия и масса других компонентов, которые будут идти не на пользу здоровью, а наоборот, — уточнила специалист.

По словам диетолога, злоупотребление колбасой сказывается на работе сердечно-сосудистой системы и почек. Кроме того, исключить этот продукт рекомендуется тем, кто страдает от гипертонии: большое содержание соли повышает артериальное давление. Заменить колбасу можно мелко нарезанной курицей или говядиной.

Покупной квас также вреден для организма. Врач объяснила, что в нем много сахара, который способствует повышению глюкозы в крови. Сахар при этом быстро всасывается из-за большого содержание углекислого газа, а брожение кваса обусловлено ненатуральными бактериями. Заменить его можно домашним напитком, который настаивают самостоятельно. Тогда окрошка будет полезна для желудочно-кишечного тракта благодаря пробиотикам.

Диетолог Елена Соломатина ранее посоветовала добавлять в окрошку тан или кефир. По ее словам, при приготовлении блюда стоит положить побольше зелени и овощей, а также добавить куриную грудку.