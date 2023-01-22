Названы самые вредные для глотки продукты Лор Зайцев назвал газировку и сухари вредными для глотки продуктами

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Некоторые продукты способны вызывать раздражение и дискомфорт в глотке, поэтому зимой не нужно есть много твердой, перченой, слишком соленой и острой пищи, а также не стоит налегать на мороженое, рассказал NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев. По его словам, сильно горячие напитки или перегретые супы крайне опасны, так как в момент употребления максимально нагревается задняя стенка глотки.

Не стоит много есть мороженого, и так холодно и мы переохлаждаем заднюю стенку глотки, может возникнуть дискомфорт. Твердая пища: чипсы, сухари, орехи, гренки, сухарики, баранки будут вредить, потому что все это травмирует заднюю стенку глотки, — отметил Зайцев.

Также отоларинголог призвал не налегать зимой на приправы, в частности на кетчуп, аджику и горчицу. Кроме того, не стоит пить много газировки.

Если будет большое количество приправ и во рту всю обжигает, это неминуемо приведет к воспалению задней стенки глотки. Вот с этим нужно быть осторожнее, — заявил Зайцев.

Врач пояснил, что зимой еда должна быть размеренной, для глотки будут полезны чаи с имбирем, мятом или облепихой. Данные напитки считаются отличной профилактикой фарингита и тонзиллита, а комфортные травяные чаи укрепят местный иммунитет на уровне небных миндалин, носоглотки и корня языка.

Ранее медик рассказал, что полное отсутствие голоса (афония) возникает по нескольким причинам, зимой, в частности, из-за сильного мороза. Он отметил, что в такую погоду человек часто говорит на улице, переохлаждается и глотает холодный воздух. Еще одной причиной потери голоса являются различные заболевания, в том числе миастения, которая выражена слабостью мышечного аппарата.