Названы самые востребованные в России профессии

Минэкономразвития составило список 50 самых востребованных профессий по результатам анализа вакансий за май 2020 года.
В тройку вошли врачи, грузчики и программисты, а замыкают список продуктологи, автомеханики и специалисты по изучению данных.
По данным ведомства, наибольшим спросом сегодня пользуются представители профессий средней квалификации — их работодатели ищут в 73% случаев. Кроме того, из-за ситуации с коронавирусом резко возросла популярность низкоквалифицированных работников.
В первую десятку рейтинга также вошли разработчики программного обеспечения, водители, директора по продуктам, сварщики, бухгалтеры-экономисты, уборщицы и администраторы.
Среди самозанятых самые востребованные профессии относятся к сферам бытовых услуг, информационным технологиям и математике, искусству и развлечениям, образованию и строительству,
По прогнозу Минэкономразвития, в ближайшее время в медицине возрастёт спрос на развитие управленческих компетенций и на принятие решений на основе данных. Кроме того, станут популярны услуги, связанные с анализом и оцифровкой информации о состоянии здоровья граждан, а также с введением систем управления историями болезни. Также возникнет потребность в большом количестве специалистов по реабилитации, чтобы ухаживать за пациентами с поражениями лёгких.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, на какие специальности в колледжах столицы самый высокий конкурс. По его словам, самый высокий конкурс — на программирование и графический дизайн. Также всё чаще абитуриенты интересуются промышленными специальностями, такими как оператор станков с программным управлением, производство и обслуживание авиатехники, автоматизация производств. Кроме того, добавил мэр, есть профессии будущего — архитектор территорий, проектировщик 3D-печати в строительстве, сити-фермер, урбанист-эколог, писал NEWS.ru.
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