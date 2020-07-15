Названы самые востребованные в России профессии

https://static.news.ru/photo/c07958f8-c743-11ea-97cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минэкономразвития составило список 50 самых востребованных профессий по результатам анализа вакансий за май 2020 года.

В тройку вошли врачи, грузчики и программисты, а замыкают список продуктологи, автомеханики и специалисты по изучению данных.

По данным ведомства, наибольшим спросом сегодня пользуются представители профессий средней квалификации — их работодатели ищут в 73% случаев. Кроме того, из-за ситуации с коронавирусом резко возросла популярность низкоквалифицированных работников.

В первую десятку рейтинга также вошли разработчики программного обеспечения, водители, директора по продуктам, сварщики, бухгалтеры-экономисты, уборщицы и администраторы.

Среди самозанятых самые востребованные профессии относятся к сферам бытовых услуг, информационным технологиям и математике, искусству и развлечениям, образованию и строительству, пишут «Известия».

По прогнозу Минэкономразвития, в ближайшее время в медицине возрастёт спрос на развитие управленческих компетенций и на принятие решений на основе данных. Кроме того, станут популярны услуги, связанные с анализом и оцифровкой информации о состоянии здоровья граждан, а также с введением систем управления историями болезни. Также возникнет потребность в большом количестве специалистов по реабилитации, чтобы ухаживать за пациентами с поражениями лёгких.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, на какие специальности в колледжах столицы самый высокий конкурс. По его словам, самый высокий конкурс — на программирование и графический дизайн. Также всё чаще абитуриенты интересуются промышленными специальностями, такими как оператор станков с программным управлением, производство и обслуживание авиатехники, автоматизация производств. Кроме того, добавил мэр, есть профессии будущего — архитектор территорий, проектировщик 3D-печати в строительстве, сити-фермер, урбанист-эколог, писал NEWS.ru.