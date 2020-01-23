https://static.news.ru/photo/0c47003a-3e66-11ea-8631-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Galayko/Russian Look

Согласно данным фискальной платформы «Такском», самым популярным плодом у россиян стал банан, а овощем — картофель.

На втором месте по популярности оказались яблоки, реже россияне покупают апельсины, мандарины и лимоны, ещё реже — виноград, гранаты, киви, груши и персики. Из овощей также спросом пользуются морковь, капуста и огурцы, а баклажаны, томаты, свёкла и перец такой популярности не имеют, передаёт RT.

Как писал NEWS.ru ранее, диетолог Антонина Стародубова рассказала, что грейпфрут, вопреки всеобщему мнению, не обладает способностью расщеплять жир. Однако это не значит, что этот цитрус не будет полезен при похудении.