Названы самые востребованные специальности для призывников СВО «Казань.Да»: снайпер и механик-водитель — самые востребованные специальности для призывников СВО

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Военнослужащий снайперского подразделения Южного военного округа (ЮВО) во время тактико-специальных учений на полигоне «Кадамовский» в Ростовской области

Одними из самых востребованных военно-учетных специальностей (ВУС) для призыва в зону спецоперации на Украине стали механик-водитель и снайпер, сообщает «Казань.Да» со ссылкой на источник в Минобороны России. ВУС присваивают каждому военнообязанному.

Все разделы специальностей имеют свои числовые индексы. Так, механик-водитель значится под 259 номером, снайпер под 109.

Ранее «Чулымская газета» писала, что в зоне СВО на Украине погиб механик-водитель Роман Шефер из села Кабинетное Новосибирской области. Похороны 23-летнего солдата прошли 20 сентября.

Уже сегодня, 21 сентября президент России Владимир Путин в ходе обращения к стране объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Кроме того, мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.