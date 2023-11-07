Названы самые востребованные профессии в России «Работа.ру»: сварщики и токари вошли в число самых востребованных профессий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С июля по сентябрь 2023 года 55% работодателей назвали самыми востребованными профессиями в России рабочие специальности (электрики, токари, сварщики и другие), указано в исследовании сервиса «Работа.ру», результаты которого приводит Lenta.ru. Еще 28% нанимателей сообщили, что массово требуются курьеры, официанты, кассиры и продавцы.

Менеджеров по продажам отметили 26% компаний, 24% работодателей конкурировали за IT-специалистов. Высокий спрос на менеджеров отметили 22% опрошенных, 12% указали на строителей, 8% — на врачей. Реже работодатели искали маркетологов, бухгалтеров, логистов и юристов, — указано в исследовании.

К концу года, как считают 58% нанимателей, самыми востребованными останутся профессионалы в области рабочих специальностей. По мнению 33% работодателей, на втором месте окажутся работники сферы обслуживания, а на третьем (28%) — инженеры и технические специалисты.

Ранее HR-аналитик Дмитрий Пучков рассказал, в каких профессиях наиболее активный рост зарплат. Так, в лидерах оказались оклады фрезеровщиков, прирост выплат за год составил 68% и достиг в среднем значения 98 341 рубль. Второе место заняли стропальщики, зарплаты которых выросли на 56%, до 69 584 рублей. Третья позиция рейтинга оказалась занята токарями с ростом в 55%, средняя зарплата у таких специалистов составила 101 017 рублей. У машинистов увеличение зарплат также составило 55%, но в рублевом выражении она достигла 89 551 рубля.