Названы самые востребованные профессии в Подмосковье В топ наиболее востребованных профессий Подмосковья вошли швея, дворник и грузчик

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В топ-3 самых востребованных профессий Подмосковья вошли швея, дворник и грузчик, сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области. В список также попали водители, токари и представители IT-сферы, пишет РИАМО.

Больше всего рабочих мест предлагают швеям — 11 287, а средняя зарплата составляет 36 тысяч рублей. Около 4836 вакансий открыто для дворников, им обещают платить 20 тысяч рублей в месяц. Для грузчиков предусмотрено 4600 мест, предполагаемый заработок — 27 тысяч рублей.

В Московской области также востребованы водители автобусов и автомобилей, им предлагают зарплату в 43 тысячи рублей. Около 57 тысяч рублей в месяц могут зарабатывать токари и фрезировщики, для них открыто 507 вакансий. Последними, но не по значению, в списке значатся представители IT-сферы. Для них в регионе предусмотрено 327 рабочих мест, а средняя зарплата составляет 57 тысяч рублей.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее заявил, что безработица в России скоро начнет расти. Он пояснил, что она уже два месяца остается на уровне 3,9%, но по ряду отраслей и предприятий уже отмечается рост неполной занятости. По его прогнозам, на осень придется пик безработицы. Тем не менее драматизировать не стоит, так как ситуация находится под контролем, заверил министр.