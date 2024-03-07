Названы самые востребованные направления для отдыха в майские праздники РСТ: Турция и Таиланд пользуются спросом в майские праздники

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Самыми популярными заграничными направлениями для отдыха в майские праздники являются Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Турция, рассказал NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его словам, из ближнего зарубежья можно выделить Белоруссию. Туристы могут приобрести как санаторно-курортные, так и экскурсионные туры, добавил эксперт.

Самыми популярными заграничными направлениями для отдыха в майские праздники являются Таиланд, Арабские Эмираты, Египет и Турция. Также для россиян открывается Юго-Восточная Азия. Как известно, с прошлого года заработал безвизовый обмен туристами между Россией и Китаем. Кроме того, можно посетить Шри-Ланку, Индию и Вьетнам. Из ближнего зарубежья можно выделить Белоруссию. Турагентства предлагают как санаторно-курортные, так и экскурсионные туры. Еще можно посетить Абхазию, Узбекистан, Грузию или Казахстан, — сказал Барзыкин.

Ранее руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что в длинные мартовские выходные можно посетить Санкт-Петербург или Калининград. Кроме того, можно посетить курорты Краснодарского края, куда, по словам эксперта, уже пришла настоящая весна. В персональный рейтинг Ансталь вошел и Египет. Она советует посетить эту страну в том случае, если есть дополнительные выходные дни.