Названы самые востребованные категории товаров перед Новым годом В России перед Новым годом стали раскупать планшеты, постельное белье и сервизы

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В преддверии празднования Нового года жители России стали раскупать планшеты, постельное белье и сервизы, сообщили представители пресс-службы онлайн-ретейлера Wildberries. Данные приводятся за период с 1 по 14 декабря, передает радиостанция «Говорит Москва». Отмечается, что спрос на некоторые категории товаров в указанный период увеличился более чем на 100%.

Сотрудники ретейлера сообщили, что год к году уровень востребованности кофейных наборов прибавил 129%. Рост продаж кружек составил 112%, а столовых сервизов — 107%. Товары с изображением символов года, а также наборы постельного белья стали продаваться чаще на 112%.

Кроме того, в России вырос интерес к кошелькам и ювелирным изделиям. Спрос на эти категории товаров повысился на 76% и 83% соответственно. Также покупатели все чаще интересуются смартфонами (плюс 88%), планшетами (плюс 133%), бытовой техникой (плюс 89%).

Ранее эксперт по этикету Альбина Холгова сказала, что подарки коллегам на Новый год не должны быть дорогими, так как могут поставить их в неудобное положение. По ее словам, дарить нужно нечто символическое, вроде красивых сладостей, елочных игрушек или декоративных свечей. При этом дарить сувениры из пластика все же не стоит — вместо такого подарка стоит подыскать что-то более качественное.

Эксперт добавила: подарок коллегам на Новый год не должен быть обременительным и требующим ответных жестов. Она отметила, что именно в этом и заключается особенность праздника.