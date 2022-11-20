Названы самые токсичные компоненты в косметике Эксперт Галан назвала феноксиэтанол, лаурил сульфата и шаромикс самыми токсичными компонентами в косметике

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Феноксиэтанол, лаурил сульфат и шаромикс, применяемые в косметике в качестве консервантов, могут быть опасны, рассказала предприниматель Анастасия Галан в беседе с NEWS.ru. По ее словам, использование средств с этими веществами может вызвать аллергию, а также привести к более серьезным последствиям.

Феноксиэтанол (Рhenoxyethanol), отмечает эксперт, до недавнего времени был разрешен для использования, однако сейчас его нельзя добавлять в органическую и натуральную косметику. Причиной запрета стало то, что компонент является сильным аллергеном и обладает раздражающими свойствами.

Особенно сильно на него могут среагировать слизистые глаз и дыхательные пути. Максимально допустимая концентрация феноксиэтанола в креме — 1%. Тогда для здоровой кожи он не опасен. Если же у вас есть экземы, крапивница, атопический дерматит, лучше избегать нанесения средств на поврежденные участки, — предупредила эксперт.

Еще одним «спорным» консервантом, отметила Галан, является шаромикс (Sharomix MCI), состоящий из двух особо опасных компонентов — methylchloroisothiazolinone и methylisothiazolinone. Как объяснила Галан, эти вещества токсичны и могут вызвать раздражение на коже, поэтому в чистом виде их использовать нельзя.

Вообще шаромикс — отличный косметический консервант, замена парабеновым консервантам. Относится к серии «зеленых», добавляется в натуральную косметику, но только в концентрации, не превышающей 0,1%. Это безопасная для здоровья человека норма его ввода, — пояснила эксперт.

При этом она отметила, что шаромикс эффективен против грамположительных и грамотрицательных бактерий, дрожжевых и плесневых грибков и не содержит формальдегида. Кроме того, по словам Галан, этот компонент идеален для смываемых рецептур с большим количеством воды, включая шампуни, кондиционеры для волос, жидкое мыло, пены для ванны, гели для душа, однако его не должно быть в косметике, которая используются в контакте со слизистыми оболочками, например продуктами для глаз, губ и зубных паст.

Галан также указала на опасность некоторых поверхностно-активных веществ (ПАВ). По ее словам, самым агрессивным считается лаурил сульфат натрия (Sodium Lauryl Sulfate — SLS), а после него — лауретсульфат натрия (Sodium Laureth Sulfate — SLES), который более безопасен для человека, но вреднее для окружающей среды.

Чтоб снизить вред от таких компонентов, в косметические средства добавляют специальные смягчители, например кокамидопропил бетаин (Cocamidopropyl Betaine), кокоил глютамат натрия (Sodium Cocoyl Glutamate) или кокоамфоацетат натрия (Sodium Cocoamphoacetate). Их получают из кокосового масла и растительных аминокислот, — отметила Галан.

По словам эксперта, люди зачастую боятся использовать ПАВ, поскольку считают, что они нарушают липидный слой кожных покровов. Однако, как отметила Галан, согласно ГОСТу, после соприкосновения с поверхностно-активными веществами липидный слой эпидермиса за четыре часа должен восстанавливаться на 60–70%. Эксперт рекомендовала использовать средства с неагрессивными ПАВ, чтобы кожа оставалась ухоженной.

Предприниматель подчеркнула, что консерванты есть в любой косметике. При этом Галан отметила, что их может не быть только в сухих продуктах или средствах, которые хранятся несколько дней и только в холодильнике.

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