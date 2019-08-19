https://static.news.ru/photo/ad99bb10-c258-11e9-bbcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: adm-yeisk.ru

Оценить свои города с точки зрения тишины и комфортности проживания предложили россиянам аналитики портала Domofond.ru .

Исследователи опросили более 90 тысяч человек в 200 городах. Оценивать уровень шума и комфорта респондентам предложили по десятибалльной шкале, где единица означает полное согласие, а десять — несогласие.

По итогам опроса был рассчитан средний балл, который показывает степень удовлетворённости горожан.

Самым тихим в России стал город Гурьевск в Калининградской области с оценкой 8,4 балла. За ним следуют Ейск (Краснодарский Край) — 7,9 балла и Михайловск (Ставропольский край) — 7,8 балла.

Первые семь позиций заняли города, расположенные на юге страны. Жители отмечают большое количество зелени, хорошую экологию и спокойную атмосферу.

Самыми шумными стали Киселёвка (4,3 балла) и Ленинск-Кузнецкий (5,2 балла) в Кемеровской области.

На третьем месте подмосковный город Электросталь — 5,3 балла.

Клин и Лобня Московской области также стали аутсайдерами списка. Их жители оценили уровень шума и комфорта в них в 5,5 балла. Горожане недовольны большим потоком транспорта и близостью домов к проезжей части.

Города-миллионники оказались внизу рейтинга. В первую сотню вошли только Казань, Пермь, Краснодар и Уфа — у всех по 6,5 балла.

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