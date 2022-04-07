Названы самые странные предметы, забытые в поездах МЦД

Более 200 вещей пассажиры забыли в поездах на маршрутах МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» с начала 2022 года, сообщает «Москва 24». Из необычных предметов они оставили трёхлитровую банку мёда, бюст Есенина и плакат с любовным посланием «Даша, я люблю тебя!», рассказали в пресс-службе МЦД.

Чаще же пассажиры во время поездок забывают шапки, кошельки, зонты, рюкзаки и гаджеты.

На Московских центральных диаметрах ежедневно проезжают более полумиллиона человек. В среднем всего один-три пассажира в сутки оставляют в поездах свои личные вещи. <...> Просим пассажиров быть внимательнее к своим вещам, в случае их потери обращаться к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейный отдел транспортной полиции на конечной станции маршрута поезда, — заявили в пресс-службе.

Ранее в Москве мужчина подобрал полмиллиона рублей и стал фигурантом уголовного дела. 60-летний москвич потерял деньги, когда выбрасывал мусор и обнаружил пропажу, когда вернулся в офис. Прибегнув к помощи камер видеонаблюдения, он увидел, что незнакомый ему человек поднял деньги и ушёл.

В свою очередь старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталия Пшеничникова предупредила, что если вы нашли деньги на улице, то не надо класть их в карман. По её словам, у денег есть владелец и, скорее всего, он уже их ищет вместе с полицией.