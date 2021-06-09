Названы самые счастливые города России

https://static.news.ru/photo/f7cdc4dc-c9b4-11eb-bf89-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитики сервиса «Работа.ру» назвали самые счастливые города России. Как оказалось, таковыми являются Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск, пишет РИА Новости.

В исследовании приняли участие пять тысяч россиян. На максимальный балл уровень своего счастья оценили 15% респондентов. Из них четверть живёт в Москве, 14% — в Санкт-Петербурге и каждый десятый рассказал, что проживает в Новосибирске.

Каждый пятый житель России (21%) рассказал, что счастлив на 4 балла. Из них 23% также живут в столице, 16% — в Петербурге, а 13% — в Екатеринбурге. Большинство (32%) отметили, что счастливы «на троечку». Из них 19% являются жителями Москвы, 13% — Нижнего Новгорода и 9% — Петербурга.

Ранее сообщалось, что в регионах России выявлено свыше 1,9 тысячи опасных для экологии объектов. Лидерами по их количеству являются Ставропольский и Красноярский края. Так, на Ставрополье обнаружено около 260, а в Красноярском крае свыше 170 объектов, «обладающих признаками накопленного вреда окружающей среде».