Названы самые распространенные ошибки при лечении насморка Лор Зайцев посоветовал не использовать сосудосуживающие капли при лечении насморка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бесконтрольное использование сосудосуживающих и маслянистых капель является самой распространенной ошибкой при лечении насморка, рассказал NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев. По его словам, сосудосуживающие капли лечат не заболевание, а симптомы.

Здесь надо понимать, зачем пациент их использует и какую цель хочет [достичь], если мы говорим о самолечении. Сосудосуживающие капли на время сокращают слизистую оболочку, а потом все идет к исходному состоянию. Большой пользы не будет, — отметил Зайцев.

Еще одной частой ошибкой при лечении насморка является использование агрессивных сред, в частности сока чеснока, свеклы, лука или редьки. Также не стоит промывать полость носа растворами собственного приготовления. По словам Зайцева, раствор может быть слишком соленым, и в результате пересушивается и воспаляется слизистая. Кроме того, лор подчеркнул, что часто люди не идут на прием к специалисту из-за недоверия, финансовой экономии или временной занятости.

Человек, который занимается самолечением, не понимает, что с ним происходит, как будто сел за штурвал самолета, взлетел, а что дальше будет — неясно. Человек действует интуитивно, а адекватных и уверенных действий нет. Поэтому пациент должен обратиться к доктору, в противном случае насморк переходит в синусит, тогда заболевание станет хроническим и пациент окажется в более тяжелом состоянии, — подытожил Зайцев.

Ранее отоларинголог Алина Титкова заявила NEWS.ru, что примерно в 15% случаев причинами кровотечений из носа могут быть доброкачественные и злокачественные (раковые) новообразования (папилломы, саркома), травмы, а также характерные заболевания, такие как юношеская ангиофиброма носоглотки. Чаще всего (85%) носовые кровотечения бывают вызваны заболеваниями соматического характера, к которым относятся артериальная гипертензия, атеросклероз сосудов, почечная гипертензия, заболевания крови.