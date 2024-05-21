Названы самые популярные в России психологи «Профи»: работающие с КПТ психологи зарабатывают в России до 150 тысяч в месяц

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Психологи, работающие с когнитивно-поведенческой терапией, получают в России до 150 тысяч рублей в месяц, следует из исследования сервиса «Профи». При этом чаще всего россияне обращаются к семейным и детским психологам — в месяц они получают до 174 тысяч рублей и 128 тысяч рублей соответственно, передает «Газета.Ru».

Семейный психолог занимается взаимоотношениями между супругами, родителями и детьми. Такая терапия не похожа на индивидуальную, здесь клиент специалиста — семья целиком, и его основная задача — найти проблемы, которые отдаляют людей друг от друга, — заявила психолог Эльнара Мустафина.

При этом многие заказывают визит специалиста на дом. Такой прием обойдется россиянам в среднем в 5 тысяч рублей дополнительно к цене за сеанс.

Ранее психолог Сергей Мац рассказал, что люди с более высоким уровнем интеллекта чувствуют себя счастливее людей с невысоким IQ. По его словам, удовлетворенность жизнью и собой напрямую зависит от уровня развития. Кроме того, на счастье сказываются здоровье, физическая привлекательность, достаток, возраст. При этом кандидат психологических наук Ирина Обухова уверена, что счастье является выбором и человек в любом конкретном моменте может решить для себя — быть счастливым или нет.