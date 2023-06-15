Названы самые популярные у туристов пространства Петербурга Новая Голландия и Никольские ряды Петербурга становятся все более популярными у туристов

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Новая Голландия

Общественные пространства Санкт-Петербурга становятся все более популярными у туристов, заявил в разговоре с NEWS.ru председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев. По его словам, в туристский популярный рейтинг наравне с известными музеями уже вошла Новая Голландия и некоторые другие локации, и таких пространств становится все больше.

Прежде всего, это общественные пространства. Сначала вот Новая Голландия вошла в туристский популярный рейтинг наравне с известными музеями. Сейчас — Севкабель Порт, Никольские ряды, Ленполиграфмаш, и таких пространств всё больше и больше, — подчеркнул чиновник.

Ранее на ВДНХ 11 июня завершился III Российский туристический форум и фестиваль «Путешествуй!», организованный при поддержке Фонда Росконгресс. Советник президента России Антон Кобяков отметил, что в стране продолжается работа над укреплением международных отношений, в том числе за счет «культуры и гостеприимства».

О наиболее популярных этим летом направлениях, наблюдающихся на рынке путешествий тенденциях и перспективах развития внутреннего и внешнего туризма России — в видеосюжете NEWS.ru.