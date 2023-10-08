Названы самые популярные у россиян страны для зимнего отдыха Aviasales: Турция и ОАЭ вошли в топ-5 самых популярных стран для зимнего отдыха

Около 40% россиян выбирают отдых за рубежом для проведения зимнего отпуска, передает РИА Новости со ссылкой на исследование «Авиасейлс». Лидером среди заграничных направлений оказался Таиланд, на который приходится 22% всех забронированных авиабилетов на период с декабря по февраль. Средний чек на билет туда и обратно составил 73 600 рублей на одного человека.

На втором месте по популярности находится Турция, которую выбирают 11% туристов. Стоимость билета в обе стороны в среднем составляет 30 800 рублей. Третье место среди зимних направлений занимают ОАЭ, с 6% процентами бронирований и средним чеком в размере 66 300 рублей.

Также в топ-5 популярных стран вошли Узбекистан и Индонезия. Узбекистан выбирают 5% туристов, готовых потратить в среднем 30 400 рублей на билет, а Индонезию предпочли 4% путешественников, средний чек которых составил 87 700 рублей.

Недавно глава одного из турагентств Дмитрий Мир рассказал, что самые доступные направления сейчас для российских туристов — это Куба, Венесуэла и Египет. Также из недорогих и интересных направлений можно выделить Иран, отметил эксперт.

Ранее россиян предупредили о подорожании отдыха за границей. Крупные туроператоры прогнозируют, что в октябре — ноябре цены поднимутся на 10–30% по сравнению с прошлым годом.