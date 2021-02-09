Названы самые популярные у россиян подарки на 23 Февраля и 8 Марта

https://static.news.ru/photo/8456a3d4-6aaf-11eb-a632-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Только 5% женщин намерены подарить мужчинам на 23 Февраля стандартный подарок — носки и пену для бритья. При этом среди мужчин 58% опрошенных презентуют своим любимым традиционные для 8 Марта цветы, конфеты, игрушки, косметику и украшения.

Согласно опросу, пятая часть респондентов подарит впечатления, 13% — деньги, ещё по 2% участников запланировали купить одежду или обувь, а также смартфоны и электронику.

Также 47% опрошенных готовы выделить на подарки не более трёх тысяч рублей, 18% планируют потратить от трёх до пяти тысяч рублей. При этом 18% заявили, что не пожалеют для близких любых денег. Вариант ответа «до 100 тысяч рублей» выбрали 2%.

Большинство россиян 23 февраля и 8 марта намерены провести дома или на даче. Выехать куда-нибудь с друзьями планируют 22% респондентов, столько же намерены провести выходные наедине со своими любимыми. Ещё 1% респондентов решили пойти в баню.

В опросе, который проходил с 5 по 8 февраля 2021 года, приняли участие почти 16 тысяч человек со всей России.

Ранее эксперты назвали самые популярные и непопулярные цветы у россиян. По их словам, россияне остаются достаточно консервативными в выборе цветов. Около 60% покупателей, которые приходят в магазины за цветами, приобретают светлые розы. Популярностью пользуются нежно-розовые, нежно-кремовые и белые бутоны. На втором месте по популярности находятся красные розы. Их чаще берут в холодное время года к 8 Марта и ко Дню влюблённых. На третьем — хризантемы, они долго сохраняют свежесть, и это большой плюс, сообщал NEWS.ru.