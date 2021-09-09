Названы популярные у россиян направления для отдыха осенью

Большинство россиян этой осенью собираются отдыхать внутри страны. Такой вывод эксперты сервиса OneTwoTrip сделали, проанализировав поисковые запросы на авиаперелёты, сообщает РИА Новости.

Исследование показало , что 60% россиян интересуются внутренними перелётами. Наибольшей популярностью пользуются рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Также среди востребованных направлений оказались Калининград, Симферополь, Краснодар и Минеральные Воды.

У тех россиян, которые собираются за границу, наибольший интерес вызывают рейсы в Турцию (21%). Популярными также стали билеты в Армению и Египет. Среди остальных направлений россияне часто интересуются Узбекистаном, Венгрией и Кипром.

Ранее стало известно, что Куба снимает для российских туристов ограничения, связанные с коронавирусом. Они перестанут действовать с 15 ноября. Несмотря на это, кубинские власти всё же рекомендуют туристам сделать прививку для собственного спокойствия. К тому же к ноябрю на Кубе уже будут признаваться российские препараты.