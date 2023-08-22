Названы самые популярные у россиян города и страны для путешествий осенью «Авиасейлс»: осенью россияне чаще всего выбирают для путешествий Сочи и Стамбул

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты сервиса по поиску авиабилетов выяснили, что осенью российские туристы чаще всего выбирают для путешествий Сочи — на внутренних направлениях и Стамбул — на заграничных, сообщает «Авиасейлс». По его данным, внутри своей страны предстоящей осенью намерены путешествовать 66% россиян.

В России самым популярным направлением является Сочи со средним чеком на авиабилеты на курорт в 18,5 тысячи рублей туда-обратно. Вторым по популярности у туристов оказался Санкт-Петербург. В Северную столицу билеты приобретают в среднем за 12 тысяч рублей. На третьем месте по количеству бронирований авиабилетов расположилась Москва. Здесь средний чек составляет 11,8 тысячи рублей. Также в топ-5 внутренних путешествий попали Калининград со средним чеком в 11,7 тысячи рублей и Минеральные Воды, куда россияне полетят в среднем за 15,1 тысячи рублей туда-обратно.

На зарубежном направлении предстоящей осенью больше всего россиян полетит в Стамбул. Прямые рейсы туда отправляются из 19 городов России. Средний чек бронирования составляет 30,8 тысячи рублей туда-обратно. Кроме того, россияне проявили повышенный интерес к Анталье, Бангкоку, Тель-Авиву и Пхукету.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь объяснила, почему поток туристов из России в Израиль увеличился за семь месяцев на 80%. В беседе с NEWS.ru она отметила, что цены на поездку по данному направлению не такие высокие, как в Турцию или Арабские Эмираты. При этом туристы чаще всего отправляются в Нетанию, остальные города Израиля не так популярны.